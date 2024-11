VÍDEO: Bombeiro cai de prédio e fica ferido durante resgate de homem em surto

Um bombeiro caiu de um prédio durante o resgate de um homem em surto no Centro Histórico de Porto Alegre, nesta quarta-feira (6). Um vídeo (assista abaixo) flagra o momento em que ele tenta conter o homem, mas se desequilibra e cai.

O acidente aconteceu na rua Marechal Floriano Peixoto, próximo à esquina com a rua Jerônimo Coelho. O CBMRS (Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul) foi acionado pela manhã para socorrer um homem em surto. Um quarteirão foi interditado para o atendimento, que só acabou por volta das 15h, quando o homem foi resgatado.

Os familiares do homem, de 53 anos, relataram que ele teria entrado em surto por recusar ser internado em um hospital psiquiátrico e ameaçou pular da sacada. Segundo os bombeiros, o homem ainda teria despejado óleo de cozinha na entrada do prédio para evitar que o local fosse acessado pelas forças de segurança.

Bombeiro caiu durante manobra e precisou de socorro

Os bombeiros precisaram fazer manobras de rapel para conter o homem. O vídeo mostra o momento em que o primeiro bombeiro desce, se desequilibra ao tentar fazer a manobra e cai no chão. Segundo os bombeiros, o socorrista foi atendido no local e encaminhado para o hospital com uma fratura no tornozelo. Ele seguiu internado para mais exames.

