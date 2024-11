Vídeo de torcedor do Corinthians responsável pela compra da cabeça de porco viraliza

O torcedor do Corinthians responsável por levar uma cabeça de porco ao Dérbi da última segunda-feira (4) compartilhou vídeo da compra nas redes sociais. Identificado como Rafael Modilhane “Cicatriz”, o corintiano detém um perfil de organizadas do Timão com mais de 7,8 mil seguidores e é conhecido por compartilhar registros apenas com filtro de palhaço – o que dificulta identificação.

A compra ocorreu horas antes do clássico entre Corinthians e Palmeiras, no Mercadão de SP, no centro da cidade. Rafael faz sua primeira aparição com a cabeça do animal ainda no local e escreve: “Pega a visão”. Na sequência, o torcedor reaparece nos arredores da Neo Química Arena e ‘anuncia’ o que está prestes a acontecer:

“Sabe aquela cabeça de porco que postei mais cedo? Vocês vão ver o que vai acontecer com ela. Vai, Corinthians! ‘Noís é loco’ mesmo. ‘Nóis’ faz de tudo se for para mexer com psicológico [dos palmeirenses]”, disse o torcedor.

Rafael voltou às redes sociais após a repercussão para agradecer aos seguidores que o identificaram como autor da “provocação”. O caso dividiu opiniões nas redes sociais e também se tornou pauta entre os jogadores do Timão após a vitória no Derby Paulista, por 2 a 0.

A Polícia Civil investiga o caso e tenta apurar como os responsáveis ingressaram à Neo Química Arena com a cabeça do animal. De acordo com a ESPN, dois corintianos acabaram detidos pelo ocorrido e serão alvos de processo criminal.

Repercussão nas redes sociais

Os responsáveis arremessaram a cabeça do porco no gramado enquanto Rafael Veiga, do Palmeiras, se preparava para cobrar escanteio – no primeiro tempo. Ao notar a presença de um objeto em campo, Yuri Alberto tentou retirá-lo com um chute, mas sem ter clareza do que se tratava.

“Em 2062, contarei aos meus netos sobre o dia em que o Corinthians ganhou o “Dérbi da Cabeça de Porco” em Itaquera”, disse um torcedor no X.

Outra torcedora também saiu em defesa da ação. “Essa comoção seletiva de vocês beira o inacreditável. Eu achei a cabeça de porco nojenta, mas isso aí se vê em vários açougues, e o cara comprou ela no Mercadão. Ele não matou o animal para jogar no gramado. Há dez dias não teve indignação assim [referindo-se à emboscada da Mancha Verde]”.

Corinthians

O ‘Dérbi da Cabeça de Porco’, como tem sido chamado na web, pôs fim ao jejum de oito jogos do Corinthians no clássico. Ou seja, mais de três anos. Na luta contra o rebaixamento, o Timão superou o Palmeiras por 2 a 0, ganhou fôlego na tabela e ainda dificultou a vida do rival na disputa pelo título do Brasileirão.

Com 38 pontos, o Corinthians subiu duas posições e agora ocupa a 13ª colocação na tabela de classificação. O Bragantino, primeiro time do Z4, soma 34.

Veja vídeo