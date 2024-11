VÍDEO: flamenguista ‘roxo’, Gladson diz que vai torcer para time acreano no jogo de inauguração do Arena

O governador Gladson Cameli, que é torcedor do Flamengo, afirmou que vai torcer para o Santa Cruz, time do Acre que disputa o amistoso com o time sub-20 do Flamengo.

“Domingo tem jogo, inauguração da Arena. Quem for flamenguista… eu não, eu sou Santa Cruz”, disse Gladson.

O governador compartilhou o vídeo nas redes sociais e disse: “Todo mundo sabe que eu sou flamenguista, mas domingo eu sou @santacruzacre. Vamos todos juntos torcer pelo nosso time, que joga contra o @flamengo, na grande reinauguração do Estádio Arena da Floresta”, disse.

A reinauguração do estádio Arena da Floresta acontece neste domingo (24) com uma partida entre Flamengo sub-20 e Santa Cruz, do Acre.

A partida acontece às 17h, mas os portões abrem às 14h para que a população chegue e encontre seus lugares com tranquilidade.

ASSISTA: