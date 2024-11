VÍDEO: Leilão “Direito de viver” já tem data definida para ocorrer em Sena Madureira

O empresário Paulo Sérgio Mandrotti e sua esposa Rosália, proprietários da Marca v5 de Sena Madureira, confirmaram para o próximo domingo (10) o 4º leilão “Direito de viver”. O evento ocorrerá de forma presencial no Rancho Marca v5, situado na estrada Mário Lobão, região do Segundo Distrito.

O início do leilão está marcado para às 11 horas, com bailão, música ao vivo e almoço (costelão). É importante destacar que o dinheiro arrecadado será repassado integralmente ao Hospital de Amor que atende pessoas acometidas com câncer.

A empresária Rosália, coordenadora do Hospital de Amor em Sena Madureira cedeu entrevista à imprensa repassando maiores informações. Confira o vídeo: