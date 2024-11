Atenção, Jack e Rose estão de volta! Leonardo DiCaprio e Kate Winslet deram um gostinho do casal de Titanic ao público que compareceu ao evento do filme Lee, protagonizado pela atriz. O astro foi o responsável por chamá-la ao palco e a cumprimentou com um selinho.

“Minha cara amiga, seu trabalho neste filme foi nada menos que transformador. Continuo impressionado. Continuo a admirar a sua força, a sua integridade, o seu talento e a sua paixão por cada projeto que você cria. Sem mais delongas, um dos grandes talentos da minha geração: a primeira e única Kate Winslet”, declarou. Assim que a atriz subiu ao palco, os dois se cumprimentaram com um beijo na boca e, na sequência, se abraçaram. Os dois ainda tiraram uma foto em frente ao cartaz do filme. Confira o vídeo: ❤️ Leonardo Dicaprio et Kate Winslet 💙

Via @ dudicaspi + justjared pic.twitter.com/mYtA1x9HNV — ✌️ (@Mart_in_Paris) November 20, 2024