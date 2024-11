VÍDEO: Macaquinho se recusa a soltar mãe que morreu atropelada

Um vídeo quem voltou a circular novamente nesta sexta-feira (16), tem comovido os internautas na Web, por mostrar um macaquinho que se recusa a abandonar o corpo da mãe que seria enterrada.

Segundo informações, a suspeita é de que a mãe do pequeno macaco foi atropelada enquanto tentava atravessar uma pista. As pessoas que realizavam o enterro tiveram que ter paciência e ficaram entristecidas com a situação.

O animal ainda filhote não tinha nenhum machucado aparente. Não se sabe o destino do filhote, já que a página responsável pela publicação, não deu mais detalhes sobre a situação que se seguiu.

Veja o vídeo: