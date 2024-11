Imagens de câmeras de segurança, divulgadas pela página AcNotícia 68, mostram um acidente de trânsito registrado no município de Senador Guiomard, no interior do Acre, na manhã de segunda-feira (26).

Um carro e uma moto em alta velocidade colidiram. Após o impacto, o motociclista caiu no chão, desorientado.

Outras imagens mostram um corte profundo na barriga do condutor da motocicleta, que teve que ser encaminhado às pressas ao hospital local.

CONFIRA O VÍDEO: