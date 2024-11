Vídeo mostra homem sendo preso por estupro de vulnerável após investigações; assista

A Polícia Civil prendeu na manhã desta segunda-feira (18) o acreano Celso Tango Martins, acusado de estupro de vulnerável, no município de Assis Brasil, no interior do Acre.

A polícia estava com uma investigação em curso sobre o caso. O suspeito foi encontrado em sua residência.

“Durante a abordagem, o homem não resistiu à prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde deverá ficar à disposição da Justiça”, diz uma nota enviada à imprensa.

“A ação reafirma o compromisso da Polícia Civil em combater crimes contra os mais vulneráveis e proteger a comunidade”, finalizou a assessoria de comunicação da Polícia Civil.

VEJA O VÍDEO: