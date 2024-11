Vídeo: “Não tá cantando mais”, dispara Cariúcha sobre Zezé Di Camargo

Não é de hoje que os fãs perceberam algumas alterações na voz de Zezé Di Camargo, inclusive com alguns vídeos de apresentações viralizando nas redes sociais. E parece que Cariúcha também se incomoda com isso.

Durante o Fofocalizando de quinta-feira (21/11), a apresentadora soltou o verbo contra o sertanejo ao escolher entre ele, Roberto Carlos e Gusttavo Lima para assistir no fim do ano, e afirmou que ele não canta mais.

“Roberto eu adoro as músicas, mas todo ano é a mesma coisa. O Gusttavinho é inédito. O Zezé, ele não tá cantando mais, só se ele meter um playback. Ele perdeu a voz”, disparou a eterna Garota da Laje.

E continuou: “Então, playback por playback, eu quero ver gogó, então assisto Gusttavinho, é óbvio”, encerrou ela.

Crítica a sua performance e reação: “É maldade”

Zezé Di Camargo, da dupla com Luciano, não gostou nadinha de ver sua performance criticada por internautas. Em um vídeo resgatado pela web em meados do ano passado, o cantor desafina durante um show, sendo bastante criticado. Na legenda escreveram: “Luto por uma das vozes mais incríveis do nosso sertanejo”.

“É a maldade das pessoas. A internet hoje é um mundo sem dono. Em 2010, eu confessei que fiz uma cirurgia nas cordas vocais pois achei que ser verdadeiro seria interessante. Conheço 20 cantores que fizeram a cirurgia que eu fiz”, reagiu o futuro marido de Graciele Lacerda, lembrando ainda que chegou a comentar que as pessoas iriam especular sobre sua voz, ao revelar que havia feito o procedimento.

Sobre as imagens da sua apresentação que estão na internet, o sertanejo afirmou que foi tirado de contexto, já que no momento do registro ele estava tentando atingir um tom feminino, com a intenção de mostrar o quanto é difícil. “Pegam um momento seu que você não foi feliz, o que é normal para qualquer artista”, concluiu.