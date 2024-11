Moradores do município de Manacapuru registraram, nesta quarta-feira (6), o momento em que ventos fortes provocaram uma tempestade de areia na cidade.

Nos vídeos compartilhados em grupos de mensagens, é possível ver que a tempestade de areia encobre as casas e embarcações do local. A visibilidade na orla do município ficou comprometida.

Não há informações sobre feridos ou danos materiais.