Vila Trampolim chega ao Via Verde Shopping trazendo aventura e emoção

Agora, o Via Verde Shopping conta com uma novidade repleta de adrenalina e diversão para toda a família: o Vila Trampolim Park. Em uma área de mais de 780 m², o parque indoor oferece atividades empolgantes para crianças, jovens e adultos, garantindo momentos de lazer únicos em um ambiente seguro e moderno.

Com atrações como piscina de espuma, camas elásticas e parede de escalada, o Vila Trampolim promete agradar aventureiros de todas as idades, sendo o local ideal para quem deseja se desafiar e viver novas experiências. Não é só para crianças – os adultos também têm diversão garantida, transformando o espaço em uma excelente opção para o lazer em família.

Além das atividades individuais, o Vila Trampolim oferece pacotes para aniversários, eventos corporativos e dinâmicas de team building, que estimulam a interação e fortalecem os laços entre equipes. Escolas também podem organizar excursões, unindo diversão e aprendizado em um ambiente que incentiva o desenvolvimento físico e social.

“Estamos muito felizes em anunciar a chegada da Vila Trampolim neste período das férias de fim de ano, oferecendo diversão e aventura para toda a família. Queremos proporcionar uma experiência única e inesquecível para todos, sempre buscando atrações imperdíveis para garantir o melhor aos nossos clientes e visitantes”, afirma Daniel Ferreira, gerente de marketing do Via Verde Shopping.

Como acessar o parque?

Os ingressos estão disponíveis para compra online e no local. Para garantir a segurança dos visitantes, o uso de meias antiderrapantes é obrigatório, tanto para jumpers quanto para acompanhantes. Clientes que já possuem um par adequado podem utilizá-lo, desde que as meias estejam em bom estado e com antiderrapantes. Caso contrário, as meias específicas estão à venda no Vila Trampolim.

Serviço

Vila Trampolim Via Verde Shopping

Estrada da Floresta, 2320 – Piso 1 – Floresta Sul – Rio Branco – AC

WhatsApp: 68 97400-3939

Instagram: [@vilatrampolimpark](www.instagram.com/vilatrampolimpark)

Horário de Funcionamento

– Domingo: 11h às 21h

– Segunda a sexta-feira: 14h às 22h

– Sábado: 10h às 22h

Para mais informações e compra de ingressos, acesse www.vilatrampolim.com.br

Sobre o Via Verde Shopping

Administrado pela Alqia, uma das principais administradoras de shopping centers do país, o Via Verde Shopping foi inaugurado em novembro de 2011, na Via Verde, principal rodovia de ligação da cidade de Rio Branco com cidades do interior. O centro de compras conquistou o consumidor acreano pela exclusividade de marcas nacionais, alimentação, lazer e cinema, sendo o único shopping do estado. Famílias inteiras frequentam o shopping, incluindo pets. Para acompanhar as novidades, acessar o Instagram @viaverdeshop.

Sobre a Alqia

A Alqia é uma das principais administradoras de shopping centers do país, atuando desde a concepção até a gestão de portfólio dos empreendimentos. Sob a sua gestão estão 12 empreendimentos distribuídos por diferentes regiões do Brasil, mais de 390 mil m2 de ABL e mais de 1 700 lojas. O grupo atende a diferentes perfis de clientes, sempre com o compromisso com eficiência e inovação, gerando valor para empreendedores e impactando positivamente a vida das pessoas e da sociedade.

Os empreendimentos são: Aurora Shopping, em Londrina (PR) e Bossa Nova Mall no Rio de Janeiro. No Nordeste, Shopping Pátio Maceió e Shopping Paralela, em Salvador. Na região Norte, Via Verde Shopping, em Rio Branco e Shopping Manaus Vianorte. Em Minas Gerais, o Shopping Uberaba e o Uberlândia Shopping. Em São Paulo, Shopping Granja Vianna, em Cotia, Pátio Cianê Shopping, em Sorocaba, Super Shopping Osasco e Shopping Metrô Tucuruvi, na capital. Mais informações no site https://www.alqia.com.br/.