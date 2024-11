Vitória de Kamala seria “mais seguro para a democracia”, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (1º/11) esperar que a democrata Kamala Harris vença a eleição à Presidência dos Estados Unidos contra o ex-presidente republicano Donald Trump. Para o petista, a vitória de Kamala seria um resultado “mais seguro” para o fortalecimento da democracia.

Ele criticou ainda os ataques de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio nos Estados Unidos, ao fim do mandato de Trump. Seis pessoas morreram no episódio, quando uma multidão tentou invadir a sede do Legislativo norte-americano incentivada pelo bilionário.

“Eu acho que a Kamala ganhando as eleições é muito mais seguro para a gente fortalecer a democracia. É muito mais seguro. Nós vimos o que foi o presidente Trump no final de seu mandato fazendo aquele ataque ao Capitólio, uma coisa que era impensável acontecer nos Estados Unidos”, declarou Lula em entrevista ao canal francês TF1.

“Porque os Estados Unidos se apresentavam ao mundo como um modelo de democracia, e esse modelo ruiu. Nós agora temos o ódio destilado todo santo dia”, acrescentou ainda, citando que as fake news e o discurso de ódio viraram um problema em todos os países.

Reta final

As eleições presidenciais nos Estados Unidos ocorrem na próxima terça-feira (5). Até o momento, Kamala e Trump estão empatados, e o resultado depende de sete dos chamados “estados-pêndulo”, que podem dar a vitória para qualquer um dos dois.

“Como eu sou amante da democracia — acho que a democracia é a coisa mais sagrada que nós humanos conseguimos construir para bem governar os nossos países —, eu obviamente estou torcendo para a Kamala Harris ganhar as eleições”, destacou o presidente.