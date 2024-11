WhatsApp lança recurso de transcrição de áudios; veja como ativar

O WhatsApp lançou uma nova ferramenta que promete facilitar a vida dos usuários. Agora, o aplicativo oferece a opção de transcrição de áudios enviados em português, inglês, espanhol, russo e hindi.

A novidade foi anunciada pela Meta nesta quinta-feira (21/11) e pode ser ativada nas Configurações da conta no aplicativo. Na sequência, é preciso clicar em Conversas e ativar a transcrição de mensagens de voz no idioma do usuário.

Depois do procedimento, é possível escolher entre ouvir o áudio ou saber o conteúdo dele por meio de texto. Para isso, é necessário pressionar a mensagem de áudio e tocar em Transcrever.

Confira o passo a passo abaixo:

A Meta garante ainda que, assim como as mensagens escritas e enviadas por voz, as transcrições também serão criptografadas. Ou seja, ninguém de fora terá acesso às suas conversas.