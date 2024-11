O primeiro round foi Goyat, que deixou claro como a experiência fez a diferença. Whindersson Nunes acertou bons golpes e mostrou não se abalar com qualquer soco do indiano. No segundo assalto, o asiático acelerou o ritmo para levar a melhor mais uma vez e o brasileiro manteve a boa defesa.

Goyat protagonizou um momento diferente no terceiro round. Enquanto Whindersson estava no corner, o indiano fez gestos obscenos atrás do brasileiro. Contudo, nenhum ponto foi tirado do indiano, que levou mais um assalto. Portanto, o piauiense precisaria nocautear o adversário para vencê-lo nos próximos rounds.