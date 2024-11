Xabi Alonso deixará Leverkusen rumo ao Real Madrid e levará jogador com ele, diz jornal

Ainda de acordo com a Eurosport, Ainda de acordo com a Eurosport, também Alejandro Grimaldo se prepara para dizer adeus à Bay Arena depois de duas épocas. O antigo jogador do Benfica, que reforçou o Leverkusen no início da época passada, a custo zero após terminar contrato com as águias, sempre explicou que foi convencido por Xabi Alonso a entrar neste projeto e a saída do técnico levará o lateral esquerdo para outras paragens.