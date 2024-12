10 melhores jogos para Nintendo Switch em 2024 segundo o Metacritic

Castlevania Dominus Collection da produtora Konami foi o jogo com melhor avaliação do Nintendo Switch no ano de 2024. Esta coleção reúne clássicos jogos originalmente lançados no Nintendo DS como Castlevania: Dawn of Sorrow, Castlevania: Portrait of Ruin e Castlevania: Order of Ecclesia. Todos os games seguem moldes semelhantes ao do clássico Castlevania: Symphony of the Night, que conta com gameplay de ação complementado com elementos de RPG, exploração liberada por habilidades conquistadas, itens para equipar seus personagens e muito mais.