10 notícias de tecnologia que você precisa ler nesta terça-feira

Hoje é segunda-feira, 9 de dezembro de 2024, a Lua está na sua fase Crescente e algumas notícias do mundo da tecnologia e entretenimento estão em destaque. Começando com um artigo do Moto G85 com todas as informações que você precisa saber antes de comprá-lo. Também tem a lista dos celulares mais procurados desta semana e a Xiaomi encerrando o suporte de mais um aparelho; será o seu?

[artigo] O Moto G85 foi lançado em 25 de junho de 2024 como um dos modelos intermediários mais atraentes da Motorola, no Brasil chegou dia 4 de julho. Com design inspirado na linha Edge, especificações equilibradas e uma tela curva impressionante para a categoria, o smartphone se destaca em vários aspectos. A seguir, confira os preços, versões disponíveis, ficha técnica e principais recursos do Moto G85.

[news] Todo ínicio de semana, o Oficina da Net lista os modelos de celulares mais procurados em nosso site. Nossa plataforma tem informações completas de diversos dispositivos, desde smartphones, tablets e smartwatches. Nesta semana, a Motorola dominou a lista com um total de quatro modelos, com destaque para o Edge 40 Neo sendo mais uma vez o grande campeão de buscas. Veja também os mais buscados de novembro.

[news] A Samsung continua levando as correções de segurança mais recentes para seus smartphones. Após disponibilizar o pacote de dezembro para o Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6, chegou a vez da linha Galaxy S24 receber essa mesma atualização, que embora não traga novos recursos, corrige diversas vulnerabilidades no sistema operacional dos aparelhos.

[news] A Xiaomi anunciou que o Redmi Note 10 Lite entrou para a lista de dispositivos que não receberão mais atualizações de software, incluindo os pacotes de segurança. O aparelho chegou ao fim do ciclo de suporte prometido pela empresa, que é de até três anos para aparelhos intermediários. Se te interessar, veja aqui uma lista com todos os celulares Xiaomi que vão receber o Android 15.

[news] Shein e AliExpress, se posicionaram contra o recente aumento na alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para 20% sobre remessas internacionais, medida aprovada pelo Confaz. Segundo as empresas, a mudança prejudica diretamente consumidores de baixa renda, encarecendo produtos antes acessíveis e ampliando a desigualdade de acesso no mercado brasileiro.

[dicas] A Garena liberou uma lista de códigos para você usar no Free Fire durante o mês de dezembro de 2024. Esses códigos, conhecidos como Codiguin FF, oferecem aos jogadores a oportunidade de adquirir emotes, skins de armas e diversos outros itens valiosos, que normalmente exigiriam a utilização de diamantes, a moeda premium do jogo. Esses códigos são oficiais e podem ser resgatados no Rewards.

[dicas] Hoje em dia, ter um celular com armazenamento de 256 GB é simplesmente o ideal, especialmente para aqueles que costumam guardar de tudo, desde músicas, arquivos, fotos e vídeos. Neste artigo, separamos três opções — um Samsung, um Motorola e um Xiaomi — que valem realmente a pena, tanto pelo que oferecem como também pelo seu preço. É comprar sem se arrepender!

[artigo] Se você achou 2024 cheio de bons jogos, espere só até dar uma espiada no que está por vir em 2025. Diversos jogos incríveis já foram anunciados, e eles estão prometendo gráficos insanos, histórias envolventes e muitas horas de gameplay. Separamos aqui alguns dos títulos mais aguardados pela comunidade gamer para o próximo ano, como é o caso de GTA VI, Doom: The Dark Ages e Metroid Prime 4: Beyond para os fãs da Nintendo.

[games] O mercado cinematográfico está a todo vapor no ínicio deste ano. Wicked, novo filme do universo do Mágico de Oz que tinha ficado no primeiro lugar na semana passada, caiu para a segunda colocação nesta semana, ficando atrás apenas de Moana 2, que superou os US$ 162 milhões em bilheteria. Novamente no terceiro lugar, Gladiador 2 fechou a semana com quase US$ 40 milhões.

[news] Prepare a pipoca e o sofá, porque a semana de 08 a 14 de dezembro de 2024 está recheada de novidades na Netflix! De estreias de séries esperadas a filmes imperdíveis, o catálogo ganha novos títulos que prometem agradar a todos os gostos. Quer saber o que vem por aí? Confira a lista completa e fique por dentro do que assistir nos próximos dias!

Essas foram as 10 notícias de tecnologia e entretenimento que separamos para você ler hoje. Fique por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia e aproveite essas novidades!