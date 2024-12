12ª edição do Festival Pachamama: Cinema, Cultura e Acessibilidade; confira a programação completa

A terceira etapa do Festival Pachamama: da Floresta aos Andes, que ocorre de 10 a 14 de dezembro, traz uma rica programação cultural em Rio Branco e Senador Guiomard. Com exibição de filmes, debates e atividades formativas, o evento promete movimentar espaços como: Cine Teatro Recreio, Filmoteca, Museu dos Povos Acreanos e a Casa Rio. Nesta edição o evento contará com acessibilidade em Libras nas sessões.

Realizado pela Saci Filmes, por meio da Lei Paulo Gustavo, o festival conta com apoio do Governo do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM). Após as duas primeiras etapas, realizadas em outubro e novembro e que passaram por Xapuri, Brasiléia, Assis Brasil, Bolívia e cidades no Peru, como Cusco, Llama, Moyobamba e Pucallpa, o festival chega à capital acreana.

É importante destacar que outras várias edições itinerantes foram bem-sucedidas em todo Acre. Além disso, já é realizado há mais de oito anos em Cusco e Puerto Maldonado, no Peru, em parceria com o programa Amazônia Cultural do Ministério da Cultura. Na ocasião, o festival também organizou uma edição que desceu o rio Negro de Manaus até São Gabriel da Cachoeira e percorreu a rodovia interoceânica até a tríplice fronteira do Brasil em Assis Brasil, obtendo grande êxito.

Nesta edição, o ‘Pacha itinerante: Dos Andes a Floresta’ marca uma retomada do festival às suas origens, reavivando discussões sobre a estrada que é, por sua vez, uma rota de imigração para milhares de estrangeiros que entram no Brasil.

De acordo com Luck Aragão, diretor de produção do Festival Pachamama, a 12ª edição do Festival Pachamama reafirma seu compromisso com a diversidade cultural e a integração regional, unindo a Amazônia e os Andes em um diálogo audiovisual único.

“Nesta etapa, além de exibições de filmes e debates, o festival traz novidades como a acessibilidade em Libras, ampliando o alcance das obras apresentadas. É uma oportunidade para celebrarmos nossa riqueza cultural e refletirmos sobre temas contemporâneos que atravessam fronteiras e nos conectam enquanto povos da Amazônia”, pontua.

Confira a programação completa: