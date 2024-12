5 jogos de PS e Xbox para comprar no Natal com menos de R$ 100

Já para os fãs do homem-morcego, o Batman: Arkham Knight do PS4 traz uma das maiores aventuras do herói, permitindo aos jogadores explorar Gotham City por completo; o item se encontra por R$ 99 na Amazon. A seguir, confira a lista completa. Os preços citados no texto foram verificados durante a apuração da matéria, no mês de dezembro de 2024.

1. Minecraft Legends (Xbox Series X/S) — a partir de R$ 49

O jogo Minecraft Legends do Xbox Series é o item mais barato desta lista. Essa é uma aventura diferenciada ambientada no universo de Minecraft, trazendo um gameplay mais focado em ação com visão isométrica. Os jogadores devem explorar o mundo de cubos e enfrentar incontáveis inimigos no caminho, tendo a possibilidade de jogar em co-op de até oito pessoas online. Esta edição ainda inclui seis skins exclusivas.

Na Amazon, está avaliado com 4,5 de 5 estrelas e saindo por a partir de R$ 49. Os compradores pontuam que o jogo é divertido e ideal para crianças, tendo um visual colorido bem cativante e uma proposta legal de jogar em multiplayer. Contudo, algumas pessoas criticam o sistema de evolução, alegando que a partir de um certo ponto, não é mais possível melhorar seus equipamentos.

Prós : uma aventura diferente no universo de Minecraft; multiplayer online para até oito pessoas

2. Dragon Ball: The Breakers (Xbox Series X/S) — a partir de R$ 53

Para os fãs do saudoso Dragon Ball, o jogo The Breakers traz uma proposta online onde sete jogadores assumem civis comuns e um fica com o papel de um vilão clássico, como Cell, Freeza ou Boo. O objetivo dos civis é sobreviver e buscar uma forma de se transformar em algum herói do anime, enquanto o vilão deve evoluir e destruir todos antes que fiquem mais fortes.

Avaliado com 4,6 de 5 estrelas, a versão do Xbox Series está disponível por R$ 53 na Amazon. Nos comentários, os jogadores reforçam ser uma experiência exclusivamente online — o que também pode ser considerado um contra, já que torna necessário ter uma assinatura ativa no Xbox Game Pass para poder jogar.

Prós : traz um desafio dinâmico online; permite jogar com diferentes heróis e vilões do anime

3. NBA 2K22 (Xbox Series X/S) — a partir de R$ 59

Os fãs de basquete certamente vão se interessar pelo NBA 2K22, um dos títulos mais recentes do jogo oficial da liga mais prestigiada do esporte. Aqui é possível controlar todos os times da liga e suas principais estrelas, trazendo uma jogabilidade mais voltada para um simulador. Existem modos online e offline, permitindo aos jogadores assumir o comando do seu time preferido ou criar uma equipe do zero.

Na Amazon, se encontra por a partir de R$ 59 e está avaliado com 4 de 5 estrelas. Os usuários destacam o realismo do jogo, que traz uma experiência imersiva e satisfatória aos fãs da liga. Em contrapartida, há críticas ao fato de não ter áudio nem legendas em português, além de ser muito semelhante ao jogo anterior.

Prós : o jogo oficial da NBA; traz uma experiência realista e imersiva; vários modos de jogo

Godfall é um jogo de ação categorizado como um “loot-slasher”, ou seja, com um sistema baseado em repetição onde o jogador completa missões para ganhar recompensas sortidas. Ele disponibiliza três classes diferentes, cada uma com um estilo de combate variado, proporcionando diversas formas de enfrentar os incontáveis inimigos que devem ser enfrentados em suas missões.

Na Amazon, está avaliado com 4,3 de 5 estrelas e saindo por a partir de R$ 79. Os compradores elogiam sua qualidade gráfica e a jogabilidade, pontuando ter um estilo de combate fluido e profundo. Por outro lado, alguns criticam o fato de ser muito repetitivo, além de ser obrigatório estar conectado à internet para jogar.

Prós : belos gráficos; combate intenso e satisfatório; incontáveis horas de conteúdo

5. Batman: Arkham Knight (PS4) — a partir de R$ 99

O jogo Batman Arkham Knight do PS4 é o item mais caro desta lista. Essa é a maior aventura do homem-morcego lançada até então, pela primeira vez permitindo que os jogadores explorassem Gotham City por completo e ainda pilotar o Batmóvel. Na pele do Batman, será necessário caçar todos os seus principais vilões pela cidade e colocar um fim aos planos do misterioso Arkham Knight, uma nova ameaça.

Avaliado com 4,7 de 5 estrelas, o jogo se encontra por a partir de R$ 99 na Amazon. Os usuários destacam que o game tem conteúdo de sobra e uma campanha muito rica, destacando a jogabilidade do Batmóvel e a qualidade gráfica, que surpreende até hoje. Até o momento de publicação da matéria, não há comentários negativos.