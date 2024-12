“70% dos casos de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica são originárias do cigarro”, diz especialista

A pneumologista Célia Rocha publicou um vídeo nesta quarta-feira (4) falando sobre a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). Segundo a especialista, a enfermidade é um conjunto de doenças respiratórias, como bronquite crônica e enfisema pulmonar, que bloqueiam as vias aéreas e dificultam a respiração.

Para a profissional, 70% dos casos de DPOC são originárias em pessoas que tem o hábito de fumar, e principalmente com aquele que realizam o ato a um determinado tempo, com a prática de fumar pelo menos um 30 a 40 cigarros por dia no percurso de suas vidas. Logo esses pacientes apresentam uma tosse, com escarro ou não, falta de ar que é progressiva, e em muitos casos possuem crises contínuas de dispneia, que é a dificuldade de respirar.

“Você tenta encher os pulmões de ar, e é como se não entrasse. No caso desses pacientes, os brônquios estão permanentemente inflamados, e sofrem uma alteração na sua anatomia. Já que com a inflamação do brônquio, a passagem do ar vai se tornando mais difícil. E o que acontece é que no processo que o sangue vai para o pulmão, chamado Arterialização, onde ocorre a troca gasosa, isso não acontece e pulmão não vai captar o oxigênio necessário e se enche mais de gás carbônico, que é um gás toxico”, afirma a pneumologista.

Ainda de acordo com ela, com a Policitemia, essas pessoas apresentam um sangue mais grosso, com a presença desse gás tóxico. “Com o passar do tempo, isso aumento e traz mais prejuízos para à saúde. O pulmão vai se enrijecendo e se inflamando, e diante de qualquer infecção ou até mesmo uma fraca gripe, o paciente pode apresentar escarros sanguíneos”, destaca.

Veja o vídeo: