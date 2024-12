Acidente entre ônibus, carreta e carro deixa 29 mortos

“Felizmente, as vítimas do Fiat Argo todas foram resgatadas com vida. Todavia, tivemos uma grande quantidade de vítimas carbonizadas do ônibus. O Corpo dos Bombeiros retirou 22 corpos do ônibus e ainda há mais vítimas a serem retiradas, tendo em vista que é necessário o apoio de um guincho para que possamos ter acesso a outra parte do ônibus que se encontram mais vítimas”, disse o tentente Alonso Vieira Júnior.