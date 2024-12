Acre destacou-se nacionalmente no processo de emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN). Dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que o estado emitiu 196.789 documentos, o que corresponde a 22,35% de sua população estimada em 880.631 habitantes. O período analisado foi de junho de 2022 a 13 de dezembro de 2024.

O desempenho coloca o Acre em uma posição de liderança proporcional no país. O número de emissões apresentou crescimento significativo ao longo do período, com picos registrados em 2024, como em junho (10.381 emissões) e julho (6.596 emissões). Desde o início da implementação da CIN, em agosto de 2022, quando apenas 411 documentos foram emitidos, a evolução foi expressiva, refletindo os esforços das instituições estaduais.

A média mensal de emissões no estado foi de 6.348 documentos. O Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo, responsável pela coordenação da iniciativa no Acre, foi apontado como uma das razões do sucesso, devido à eficiência na gestão e execução dos serviços.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, ressaltou a importância do marco. “Esse resultado reflete o comprometimento da Polícia Civil e do Instituto de Identificação em oferecer um serviço de qualidade. A CIN é fundamental para a cidadania e a inclusão social, além de contribuir para a segurança e a modernização dos sistemas de identificação.”

O diretor do Instituto de Identificação, Júnior Cesar da Silva, destacou os desafios enfrentados e os próximos objetivos. “O sucesso da emissão da CIN no Acre é fruto de um trabalho coordenado e alinhado às metas do Conselho Nacional dos Dirigentes dos Órgãos de Identificação (CONADI). Nosso foco é ampliar o acesso ao documento e modernizar os serviços para atender às demandas da população.”

Como emitir o documento?

O atendimento para emissão do documento deve ser agendado.

→ O agendamento deve ser feito pela internet, no site http://idepol.ac.gov.br/services/agendamento.

→ As vagas para agendamento são abertas às terças e sextas-feiras, a partir das 8h.

Ao acessar o site, você será direcionado à página com a seguinte informação: “NÃO HÁ VAGAS PARA O AGENDAMENTO DISPONÍVEIS”, pois o site está fechado e não há vagas.

Comumente essa mensagem irá aparecer em dias que NÃO são de AGENDAMENTO.

Quando o site está aberto, a seguinte mensagem aparecerá: “OCA CAPITAL HÁ VAGAS DISPONÍVEIS”

Em seguida, você será direcionado para preencher o formulário de agendamento.

DENTRO DO FORMULÁRIO, SIGA OS SEGUINTES PASSOS:

→ 1º PASSO: Selecione a opção da via: 1ª ou 2ª via.

→ 2° PASSO: Escolha a data e hora OU permita que o sistema escolha automaticamente. RECOMENDA-SE que o sistema escolha por ser mais rápido.

→ 3° PASSO: Escolha o material de emissão do documento

→ 4° PASSO: Preencha os campos: nome completo, CPF e data de nascimento. Não há necessidade de preencher os outros campos restantes

→ 5° PASSO: Clique em NÃO SOU ROBÔ e selecione o CAPTCHA indicado.

→ 6° PASSO: Clique em AGENDAR, um botão azul ao final do formulário.

Após essas etapas, aparecerá o comprovante de agendamento com os seguintes dados: protocolo, a via da identidade, local, data e hora do agendamento.

PRONTO! SEU AGENDAMENTO FOI FINALIZADO COM SUCESSO!