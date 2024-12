Acre enfrenta domingo quente e abafado com chuvas pontuais; confira previsão

O Acre vivencia um dia quente e abafado neste domingo (29), com chuvas pontuais em diversas regiões. A capital, Rio Branco, e municípios do leste e sul do estado, como Brasileia, Epitaciolândia e Sena Madureira, terão temperaturas mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 30°C e 32°C

A umidade relativa do ar varia entre 45% e 55% durante a tarde e pode atingir 100% ao amanhecer. Os ventos serão fracos, soprando do norte com variações de noroeste e nordeste.

Municípios do centro e oeste do estado, como Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó, terão mínimas entre 23°C e 25°C e máximas entre 31°C e 33°C. Assim como no restante do estado, os ventos serão fracos e a umidade relativa do ar apresentará os mesmos padrões. Segundo o meteorologista Davi Friale, a baixa probabilidade de chuvas fortes é um destaque nas previsões para este domingo.

As condições climáticas também são semelhantes em regiões como:

Plácido de Castro e Acrelândia : Temperaturas entre 22°C e 32°C;

: Temperaturas entre 22°C e 32°C; Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão : Entre 23°C e 32°C;

: Entre 23°C e 32°C; Santa Rosa do Purus e Assis Brasil: Entre 22°C e 33°C.

Em geral, o calor abafado e as chuvas esparsas marcam o início do verão no estado, que começou oficialmente no dia 21 de dezembro. A previsão para segunda-feira (30) segue o mesmo padrão, com temperaturas variando entre 22°C e 33°C em todas as regiões.

As informações foram obtidas no portal O Tempo Aqui, mantido pelo meteorologista Davi Friale.