Acre registrou 9 mortes por intervenção policial em 10 meses de 2024, diz levantamento

Após o caso de um jovem de 25 anos que foi arremessado de uma ponte por um PM na Zona Sul de São Paulo, a instalação de câmeras de segurança em fardas de agentes e outros assuntos relacionados vieram à tona. Neste sábado (7), o G1 divulgou um levantamento sobre letalidade policial nos estados brasileiros.

SAIBA MAIS: Governo Lula destina quase R$ 3 milhões para o Acre instalar câmeras corporais em PMs

Os dados são do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp), do Ministério da Justiça, e consideram as mortes registradas entre janeiro e outubro de 2024.

O ranking classifica os estados de acordo com a taxa por 100 mil habitantes. A classificação vai de 1 a 27, o que corresponde ao número de unidades federativas do país. Estar em 1º lugar indica o pior cenário (maior índice de determinado crime), enquanto estar em 27º lugar representa o melhor cenário.

O primeiro lugar é ocupado pelo Amapá, com taxa de 17,64 mortes por 100 mil habitantes, num total de 118 vítimas. O Acre aparece em 17ª posição, com 9 vítimas fatais.

VEJA O RANKING: