O Acre é o estado brasileiro com o menor percentual de domicílios com acesso à internet, de acordo com a pesquisa “Características dos Domicílios: Resultados preliminares da amostra”, divulgada nesta quinta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apenas 75,2% das residências no estado possuem conexão, o que o coloca abaixo da média nacional de 89,4%.

No Brasil, cerca de 22,6 milhões de pessoas vivem em casas sem internet, o equivalente a 10,6% da população. No Acre, mais de 24% dos domicílios permanecem desconectados, um índice que reflete a tendência observada na região Norte, onde os estados apresentam os menores percentuais de acesso no país. Além do Acre, Amazonas (77,7%) e Pará (79,4%) também figuram entre os estados com os índices mais baixos.

Os dados revelam desigualdades regionais no acesso à internet. No lado oposto, o Distrito Federal lidera com 96,2% das casas conectadas, seguido por Santa Catarina (94,8%) e São Paulo (93,5%). Entre os estados brasileiros, 15 apresentam percentual abaixo da média nacional.

No recorte municipal, o levantamento aponta que 32 das 33 cidades onde menos de 50% dos moradores possuem internet estão na região Norte. Em contrapartida, em 179 municípios do país, a conexão domiciliar supera os 95%, com a maior concentração no Sul.

Segundo a estimativa populacional do IBGE para agosto deste ano, o Brasil tem 212,6 milhões de habitantes, sendo que 190 milhões vivem em residências com acesso à internet.