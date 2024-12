O lutador de Mixed Martial Arts (MMA) acreano, Breno Yuri, se consagrou vencedor na noite de sexta-feira (13), na disputa do Shooto Brasil, na capital do estado do Rio de Janeiro, por decisão dos juízes de maneira unânime.

Ao todo, a noite de disputa contou com sete lutas, com a do acreano Breno Yuri tendo como adversário Leandro Mesquita. O histórico do acreano, antes da disputa, era de três vitórias e uma derrota, enquanto o seu adversário tinha como retrospecto quatro vitórias e três derrotas.

Semanas antes do embate, o acreano publicou em seu Instagram uma imagem anunciando a disputa, junto do histórico dos lutadores, onde ele dizia “Vamos resolver uma situação.. 👿👿”, o que sugere uma rivalidade anterior à disputa.