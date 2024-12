Acreano vence o Verona e conquista o título do Campeonato Estadual de Basquete

O Acreano venceu o Verona, de Tarauacá, por 60 a 41 nesse sábado, 28, no ginásio do CEBRB, e conquistou o título do Campeonato Estadual de Basquete.

O time do Acreano marcou forte e no início do último período conseguiu abrir o placar para levantar a taça.

Destaques do Estadual

O ala/armador Djan, do Acreano, terminou com cestinha do Estadual com 131 pontos. O lateral Gabriel Jucá, do Acreano, foi o destaque nas bolas de 3 com 12 cestas convertidas.

Salvou a temporada

A união entre Federação Acreana de Basquete (FEAB). Associação de Basquete Masters do Acre (ABMAC) e Federação Acreana de Basket Cadeirantes (FEABC) “salvou a temporada” de 2024. A modalidade terminou em alta com estaduais no feminino e masculino e se o trabalho (união) for mantido para 2025 existe a possibilidade de uma temporada com muitos eventos.

Fala, Manieldem!

“Apostamos na volta do Estadual, no feminino e masculino, com esse trabalho do Novo Basquete do Acre e entendo como positiva a realização do torneio nos dois naipes. Temos um excelente público no basquete acreano (atletas e torcedores) e precisamos despertar o interesse novamente pela modalidade. Existe um esboço de um longo calendário para 2025”, afirmou o diretor técnico da FEAB, professor Manieldem Távora.