Adele x Toninho Geraes: gravadora pede reunião de conciliação, mas frustra sambista, que chora e passa mal

O imbróglio internacional que envolve Adele e Toninho Geraes, diante da acusação do brasileiro de que a britânica teria plagiado uma canção sua, ganhou mais um capítulo. Uma reunião de conciliação colocou frente a frente o sambista e representantes da Universal Music Publishing Brasil, editora da cantora no país, ontem. O resultado do encontro, porém, frustrou Toninho e seus advogados — eles afirmam que a Universal não apresentou, no fim, nenhuma proposta de conciliação.