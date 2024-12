Adolescente fica com tesoura cravada na cabeça após tentar apartar briga entre a namorada e cunhada

Um adolescente, de 16 anos, ficou com uma tesoura cravada na cabeça após tentar apartar uma briga entre a namorada dele, de 15 anos, e a irmã dela, de 13 anos, em Pancas, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta quinta-feira (19). De acordo com o Boletim Unificado ( BU) da Polícia Militar, o jovem passou por uma cirurgia para a remoção do objeto e passa bem.