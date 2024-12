Adolescente vira pai solteiro por um dia em atividade escolar; veja vídeo

O estudante Lucas Scaramelo, de 15 anos, recebeu um dever de casa inusitado: tomar de conta de um bebê.

A mãe, Verônica Scaramelo, registrou toda a experiência do filho, que foi compartilhada nas redes sociais pela tia, Sarah.

Então, ele precisou ser pai solteiro por 24 horas para ser aprovado na disciplina.

“Lucas precisou ficar com ela por um dia. Ele basicamente teria que fazer tudo que um bebê necessita, dar mamadeira, colocar para arrotar, troca de fralda, ninar, etc. Tinha que ‘adivinhar’ a necessidade do bebê no momento do choro,” conta a mãe, em entrevista à revista Crescer.

Ela ainda revelou que o estudante escolheu cursar essa matéria por ser considerada “mais fácil”.

Veja o vídeo: