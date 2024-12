Agricultor é atacado e pisoteado por vaca e sofre ferimentos graves em propriedade rural no Acre

Um agricultor de Acrelândia, identificado como Raimundo Soares Pereira, de 77 anos, foi atacado por uma vaca leiteira em sua propriedade, e sofreu ferimentos graves. O acidente aconteceu na tarde da última segunda-feira (23).

Segundo informações, ele estava lidando com os animais quando foi atacado. Ele se desequilibrou e acabou caindo, e então foi pisoteado pela vaca. Sua esposa percebeu a situação e correu até o curral, onde encontrou Raimundo caído ao chão.

Familiares rapidamente agiram e levaram o idoso até a Unidade Mista de Saúde de Acrelândia, lá ele recebeu os primeiros socorros, e ao ser estabilizado foi transferido para o pronto-socorro de Rio Branco.

De acordo com a equipe médica, o agricultor apresentava suspeita de fratura e dilaceração no braço direito, e também, hematomas e escoriações pelo corpo. Ele segue em observação no setor de traumatologia, e seu estado de saúde é considerado estável.