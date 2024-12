‘Ainda Estou Aqui’ é indicado ao London Critics’ Circle Film Awards

Ainda Estou Aqui foi indicado ao 45° London Critics’ Film Awards, prêmio de crítica mais respeitado no Reino Unido. O anúncio aconteceu na manhã desta quinta-feira, 19.

Fernanda Torres como Eunice Paiva no filme ‘Ainda Estou Aqui’. Foto: Alile Onawale/Divulgação

O filme concorre na categoria de Melhor Filme Internacional no Satellite Awards, onde Fernanda Torres também foi indicada a Melhor Atriz em Filme de Drama. O longa de Walter Salles também concorre ao prêmio de Melhor Filme em Língua Estrangeira no Critics Choice Awards 2025.

No Globo de Ouro, Ainda Estou Aqui está na disputa pelo prêmio de Melhor Filme em Língua Não Inglesa, e Fernanda Torres concorre ao prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama.

Baseado no livro de Marcelo Rubens Paiva sobre a mãe, Eunice Paiva (1929 – 2018), o filme conta a história da mulher que criou seus cinco filhos e se tornou advogada de direitos humanos após o desaparecimento do marido e assassinato do marido, Rubens Paiva (1929 – 1971), durante a ditadura militar.