Aldaci Simões e Colégio Acreano são campeões do Vôlei de Praia Sub-18

Os times da Escola Militar Aldaci Simões, de Senador Guiomard, e o Colégio Acreano conquistaram nessa sexta, 20, no Park Ipê, o título do Open de Vôlei de Praia no Sub-18.

No Sub 14, Colégio Militar Tiradentes, no feminino, e Colégio Águias do Saber, no masculino, foram os campeões.

“Tivemos 30 duplas e um dia com grandes jogos. O Open de vôlei de praia foi um sucesso e fechou a temporada de 2024 dos eventos promovidos pela FADE”, disse o presidente da Federação Acreana do Desporto Escolar (FADE), João Renato Jácome.

Temporada de 2025

João Renato Jácome confirmou para o mês de fevereiro o início da temporada de 2025 do esporte escolar.

“Estamos fechando o nosso calendário. Realizamos 43 eventos em 2024 e nossa meta é aumentar essa marca no próximo ano”, declarou o presidente.

Pódios Feminino

Sub-14

1º Colégio Militar Tiradentes

2º Escola do Sesi-A

3º Escola do Sesi-B

Sub-18

1º Escola Militar Aldaci Simões

2º Colégio Lato Sensu

3º Colégio Acreano

Pódios do Masculino

Sub-14

1º Colégio Águias do Saber

2º Escola São Miguel

Sub-18

1º Colégio Acreano-B

2º Colégio Acreano-A

3º Colégio Meta