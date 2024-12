O detento identificado como Dario Bezerra de Souza, que estava recém operado e com pés e mãos algemados, conseguiu fugir do pronto-socorro de Rio Branco, na noite desta quinta-feira (19).

Segundo informações, Dario cumpria pena na Unidade de Regime Fechado quando passou mal e foi levado às pressas para o hospital, onde foi submetido a uma cirurgia de apendicite.

Mesmo algemado, e com pontos na região do abdômen, o detento esperou um descuido do policial penal que fazia sua escolta e fugiu pela janela do hospital.

O Policial só percebeu que ele não estava mais no quarto quando notou a falta de movimentação no recinto. A escolta acionou os vigilantes do hospital, e as buscas iniciaram imediatamente, mas ele não se encontrava mais no prédio.

Foi solicitado reforço da Polícia Penal e após coletas de informações, as buscas iniciaram nas adjacências da unidade hospitalar ainda no período da noite. Até o fechamento desta edição, Dario Bezerra de Souza ainda não havia sido localizado.