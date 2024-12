Aluna de autoescola confunde pedais e faz carro capotar até faixa de areia de praia

Um acidente com uma aluna de autoescola impressionou os moradores de Itapemirim, no Espírito Santo, na tarde desta terça-feira. Ao tentar realizar uma conversão na rodovia ES-060, próximo à Ponte de Pontal, a motorista perdeu o controle do veículo, que acabou capotando e parando na faixa de areia atingida pelo mar.

De acordo com a Polícia Militar, o incidente começou quando a aluna bateu em um veículo estacionado no acostamento ao errar a manobra. Após a colisão, em vez de frear, ela confundiu os pedais e pressionou o acelerador, o que provocou o capotamento do carro.

Apesar da gravidade do acidente, a aluna saiu ilesa. O instrutor que a acompanhava, entretanto, não teve a mesma sorte: ele sofreu uma fratura e escoriações no braço, sendo levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Marataízes para receber atendimento médico.