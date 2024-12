Alunas trocam socos e puxões de cabelo durante briga por disputa de ‘príncipe encantado’

Duas alunas, ambas de 13 anos, da Escola Estadual Padre Diogo Feijó, trocaram socos e puxões de cabelo na saída da unidade de ensino na manhã desta quarta-feira (11), na rua Ary Rodrigues, no Conjunto Abrahão Alab, na região da Floresta, em Rio Branco.

Segundo informações de colegas das envolvidas, as duas decidiram sair às vias de fato para disputar o coração de um adolescente que também estuda na escola. Em determinando momento do vídeo, uma pessoa chega a afirmar que se trata de uma disputa entre as jovens por um rapaz.

A briga aconteceu nas proximidades do colégio, mas ninguém da direção ou entre os funcionários presenciou a confusão. O fato foi registrado por outros alunos e compartilhado nas redes sociais.

Até o momento, nem a Escola Estadual Padre Diogo Feijó nem a Secretaria de Estado de Educação do Acre (SEE) se manifestaram sobre o caso. O espaço permanece aberto para eventuais esclarecimentos à comunidade.

VEJA: