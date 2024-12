Álvaro desiste de viagem com Carlinhos Maia após polêmicas com Gkay

Álvaro revelou que vai voltar para casa após passar um período na Lapônia, na Escandinávia, ao lado de Carlinhos Maia e outros influencers. Desde que embarcaram no Brasil, a relação entre o rapaz e Gkay foi escancarada na web e gerou muitas polêmicas. Entretanto, ele passou por outras situações e decidiu deixar o local antes do previsto.

Com um vídeo, o criador de conteúdo explicou que vai embora e que já comprou a sua passagem. “Vou passar o Réveillon com pessoas que querem a minha energia, seja ela boa ou ruim, mas que gostam da minha companhia e que de alguma forma agrada elas e pronto”, declarou.

Na sequência, ele contou que está pronto para ir embora. “Se a energia está tão pesada na viagem por causa de mim, eu vou embora amanhã, comprei minha passagem já, minha mala está ali pronta, vou só fechar”, disse.

Por fim, Álvaro desabafou sobre a repercussão do caso. “Podem ficar tranquilos que amanhã estou indo embora, não preciso estar passando por essas coisas, sabe, deixar de passar o Natal com a minha família para estar aqui, com um monte de gente me xingando à toa, a troco de nada, não preciso”, encerrou.