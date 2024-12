Álvaro Miguéis assume o comando do Independência Futebol Clube na temporada 2025

Um grupo de empresários assumiu o comando do futebol do Independência nesta terça, 10, por um ano e definiu o nome de Álvaro Miguéis para comandar o futebol em 2025. O Tricolor, atual campeão acreano, vai disputar o Campeonato Estadual, as Copas Verde e do Brasil e o Campeonato Brasileiro da Série D.

“O acordo com a diretoria do Independência é válido por um ano, mas com a possibilidade de extensão. Temos um calendário excelente e agora é trabalhar para montarmos um grupo vitorioso”, disse o representante do grupo, João Paulo Junqueira.

Álvaro retorna

Álvaro Miguéis retorna ao comando de um grande clube do futebol acreano e pretende iniciar os treinamentos para a temporada de 2025 na segunda, 16, no Marinho Monte.

“Vamos trabalhar duro. Passei uma lista de atletas para a diretoria e com um grupo forte, podemos conquistar os nossos objetivos”, afirmou Álvaro Miguéis.

Atletas contratados

O goleiro Tião, os volantes Leandro, Marquinhos e Joel, os meias Eduardo e Polaco e o atacante Rafael são nomes certos no Tricolor.

“Ainda estamos em busca de algumas peças para fecharmos o elenco. Temos uma base e neste momento isso é importante”, explicou João Paulo Junqueira.