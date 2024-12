Amiga de Preta Gil atualiza estado de saúde da cantora: ‘Ela é muito forte’

Pelas redes sociais, Malu Barbosa, amiga de Preta Gil , atualizou os seguidores sobre o estado de saúde da cantora, que fez uma grande cirurgia para a retirada de tumores nesta quinta-feira (19). A operação acabou na madrugada dessa sexta (20) e é parte do tratamento da cantora contra um câncer de intestino, revelado no início de 2023.

Malu Barbosa — Foto: Reprodução

A assessoria da cantora já havia enviado uma nota sobre o procedimento realizado em Preta. De acordo com o comunicado, Preta Gil seguia sedada por conta da duração do procedimento e para controle de dor, mas passava bem. A assessoria da cantora informou que Preta terminou a cirurgia às 3h da manhã. Dessa forma, o procedimento teve duração de 21 horas.

“A cirurgia de Preta Gil foi realizada com sucesso, e a cantora está bem. Por conta da duração do procedimento e para controle da dor, ela permanece sedada. A previsão da equipe médica é remover a sedação amanhã pela manhã. O boletim, assim que pronto, possivelmente, será postado pelas redes sociais da artista”, disse a assessoria da cantora nessa sexta-feira (20).

Luta contra o câncer

Em janeiro de 2023, Preta anunciou que havia sido diagnosticada com câncer no intestino, indicando que começaria o tratamento em alguns dias. Embora tenha passado por percalços, a artista se recuperou bem da última etapa do tratamento: uma cirurgia feita sete meses depois da descoberta, com duração de 14 horas, na qual retirou o tumor e também o útero.

“A tão sonhada alta chegou, foram 28 dias de internação, dias desafiadores onde tive que lidar com muitas coisas difíceis, mas, ao mesmo tempo, rodeada de competência e amor, muito amor. Eu sou toda gratidão, sou grata a oportunidade em me tratar no melhor hospital do Brasil, quiçá do mundo, na minha opinião”, disse a cantora, no dia em que finalmente pôde ir para casa, em meados de setembro de 2023.

Em dezembro, ela anunciou durante participação no “Encontro” com Patrícia Poeta, que tinha recebido alta médica, esclarecendo que a cura definitiva só viria em cinco anos, como é praxe em qualquer tratamento contra a doença. “Essa etapa eu venci e vou vencer as próximas que vierem”, disse ela, na ocasião.

Porém, oito meses após a notícia, a cantora comunicou que havia retomado o tratamento contra a doença. Na ocasião, a assessoria de Preta informou que ela “teve uma recidiva em dois linfonodos na pelve”, ou seja, o câncer voltou após um período de tratamento.

Poucos dias depois, a artista falou ao “Fantástico” sobre a nova fase do tratamento contra o câncer — que incluiria novas sessões de quimioterapia, e também da amputação do reto, que é a parte final do intestino grosso, onde as fezes são armazenadas, e de como estava encarando tudo.

“Em seis meses, quatro tumores cresceram. Não é fácil, mas a gente não tem outra opção a não ser encarar. Tudo nessa doença é um grande tabu. Eu amputei o reto e não posso ter vergonha, porque é a minha realidade”, disse na ocasião.

Dias antes da cirurgia de quinta-feira, Preta foi aos Estados Unidos se consultar com uma oncologista especialista nos tumores que ela tem no corpo. A cantora atendeu ao pedido do médico que a acompanha, que sugeriu uma segunda opinião após a recidiva, em agosto.