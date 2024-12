O estado do Acre ganhou recentemente mais um destaque dentro do esporte, mais específico no mundo das lutas. Bruno Eduardo, de apenas 18 anos, foi até Rondônia participar do Baratella Fight Combat, no último sábado (21).

Na competição, o acreano ganhou sua luta e se consagrou campeão, levando para casa pelo menos R$1000, que era o prêmio mínimo para quem ganhasse a luta. O jovem ainda vai embolsar parte dos valores arrecadados com o pay-per-view do evento.

Essa foi a segunda luta da carreira profissional de Bruno Eduardo, que foi finalizada por nocaute com golpe chamado guilhotina. A estreia do acreano na modalidade aconteceu mais cedo neste ano, no dia 6 de julho, dessa vez com uma vitória por finalização.

O jovem disse que começou a se interessar por artes marciais aos 8 anos de idade, quando observava seu pai assistindo a competições de Artes Marciais Mistas na televisão. Ele relata ainda que a vontade de competir veio cinco anos depois, aos 13, quando começou a nutrir a vontade de ingressar no UFC, maior liga da modalidade no mundo.

Atualmente o atleta acreano é faixa roxa dois graus em Jiu-Jitsu e faixa verde em Kickboxing. Sobre os próximos passos na carreira, o jovem diz ainda que pretende começar seus treinos de Wrestling, o que irá contribuir para o seu desempenho no jiu-jitsu.