Após desbarrancamento, Defesa Civil pode decretar emergência nas ETAs I e II; veja bairros afetados

A Defesa Civil realizou nesta terça-feira (17) uma vistoria técnica na Estação de Tratamento de Água 1 (ETA 1), no bairro Sobral, que está com a estrutura comprometida depois de um desbarrancamento registrado na madrugada de segunda-feira (17).

A erosão afetou a parte que é responsável por transportar a água da captação até a estação de tratamento, comprometendo o abastecimento de água na capital acreana.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, coronel Cláudio Falcão, disse que estuda a possibilidade de um decreto de emergência.

“Terminamos essa análise agora pouco. Juntamente com a equipe do Saerb, vamos começar a pensar numa solução para que não tenhamos prejúizo no abastecimento de água em Rio Branco. Não descartamos a possibilidade de decretarmos situação de emegência. Depois de todas as análises, faremos ou não uma indicação nesse sentido ao prefeito”, destacou.

“A situação de comprometimento é séria. Da mesma forma, vamos também vistoriar a ETA 2 e, se for necessário, vamos incluí-la na decretação de emergência, em benefício da população, para que não tenhamos prejuízos no abastecimento de água, nesse momento em que começa o período chuvoso, os deslizamentos e movimentações de terra que acontecem em quase todos os pontos da cidade”, finalizou.

Nesta segunda, a Prefeitura informou quais localidades tiveram suspensão parcial do abastecimento de água.

CR Central

Parte Baixa: Ivete Vargas, Preventório, Palheiral, Baixada, parte do João Eduardo I, Bosque, Cohab do Bosque, Aviário, Base, Morada do Sol, Tropical, Cadeia Velha, Habitasa, Adalberto Aragão.

CR São Francisco

CR Horto Florestal: Conj. Solar, Conj. Procon, Vila Ivonete, Conquista, Manoel Julião, Nova Estação, Geraldo Fleming, Jardim América, Av. Antônio da Rocha Viana, Conj. Vilage, parte da Av. Getúlio Vargas.

CR Placas: Placas, Raimundo Melo, Reserva do Bosque, Vila Nova, Lot. Novo Horizonte, Sta. Mônica, Tancredo Neves, Alto Alegre, Adalberto Sena, Xavier Maia, Vanderlei Dantas, Lot. Céu Azul, Resid. Juruá, Resid. Envira, Bairro Novo Cruzeiro, Conj. Mulateiro e Resid. Rio Verde.