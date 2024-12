Após oficializar união, Bocalom e Kellen devem passar Lua de Mel em Acrelândia

Durante entrevista na manhã deste sábado (28), o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom falou das expectativas para o casamento com a advogada Kellen Nunes e deu detalhes sobre as vestimentas que usará na ocasião.

A cerimônia que ocorre nesta tarde na Igreja Católica Santa Inês, na capital acreana, vai contar com o famoso azul em seu traje, marca registrada do gestor, mas, segundo ele, não vai ter o chapéu.

Já sobre o local da Lua de Mel, Bocalom afirma que deve passar em uma colônia, em família, no município de Acrelândia, no interior do estado.

“Vai ser em casa mesmo e amanhã eu vou para a colônia com as minhas netas e minhas filhas, que há dez anos não vinham para o Acre. Estão aqui e elas querem ver o que é delas, que é o café que estamos plantando lá. Ai a gente aproveita a lua de mel sendo feita em casa e amanhã durante o dia no cafezal”, revelou.