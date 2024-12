Após onda de violência policial, Tarcísio anunciará “recall de treinamento” para PMs

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e a cúpula da segurança do estado prepararam um programa de não-letalidade como reação à onda de casos de violência policial registrados nos últimos dias.

O projeto consiste, basicamente, em ampliar a carga horária das aulas voltadas para abordagens policiais com menos letalidade e risco, e comprar mais equipamentos de menor potencial ofensivo, como armas de choque e de balas de borracha.

O anúncio seria feito em coletiva marcada para a tarde desta segunda (9), mas foi cancelado. Fontes ouvida pela CNN disseram que a determinação para cancelar veio do gabinete do governador, que queria dar a notícia pessoalmente – assim como fez com a prisão do primeiro suspeito de envolvimento com o assassinato do delator do PCC, Antonio Vinícius Gritzbach, na última sexta (6).

A CNN apurou que o pacote deve incluir policiais que passam pela Escola Superior de Soltados, em Pirituba, que forma cerca de 6 mil PMs por ano, na Academia do Barro Branco, que entrega à corporação cerca de 200 novos oficiais todo ano e até mesmo a policiais já nas ruas, numa espécie de “recall do treinamento”.

A ideia faz parte do projeto de “diminuição de danos colaterais” desenvolvido pelo chefe da PM paulista, coronel Cássio Araújo de Freitas.

Nesta segunda (9), policiais usaram a arma de choque para garantir a liberação de uma mulher que era feita de refém, em plena Av. Paulista, por outra mulher que portava uma faca. No mesmo dia, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, determinou que as câmeras nas fardas dos policiais paulistas gravem a jornada ininterruptamente até que seja esclarecida a forma de ativação remota.

A divulgação do plano de redução de letalidade vem como resposta aos diversos casos revelados desde o início de novembro. Foram pelo menos oito casos de ações apontadas como abuso em cerca de um mês.

Veja abaixo a cronologia dos principais fatos que marcaram a crise na cúpula da segurança pública em São Paulo: