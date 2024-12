Wedson Pereira Ambrósio, último acusado de envolvimento no assassinato do adolescente Gabriel Nunes, está sendo julgado nesta sexta-feira (13) pelos crimes de homicídio, ocultação de cadáver e participação em organização criminosa. A sessão ocorre no plenário da 1ª Vara do Tribunal do Júri, no Fórum Criminal de Rio Branco.

De acordo com a denúncia do Ministério Público do Acre, o crime aconteceu em 2 de dezembro de 2016, quando Gabriel foi atraído para uma emboscada. Ele foi levado ao Ramal da Zezé, no bairro Belo Jardim, onde foi cercado por pelo menos cinco pessoas, incluindo dois menores de idade. O adolescente foi submetido a tortura antes de ser morto, esquartejado e decapitado.

Em 2018, após pouco mais de cinco horas de julgamento, Anacleto Moreira, acusado de participar de esquartejamento do jovem de 17 anos, foi condenado a 41 anos de prisão em regime inicialmente fechado.

Esse foi o primeiro caso registrado no estado em que os autores do crime gravaram e divulgaram imagens do ato nas redes sociais. Os restos mortais da vítima foram enterrados em uma cova rasa.

Durante as investigações, a equipe da Delegacia de Homicídios, sob a liderança do delegado Roberth Alencar, prendeu Anacleto dos Santos Moreira, que levou os policiais até o local onde os restos mortais de Gabriel estavam enterrados.