Após sequestro, homem é esfaqueado, torturado e quase morto debaixo da Ponte Metálica

Levi Leite de Lima, de 45 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio após ser amarrado, agredido e ferido com um golpe de faca na noite desta quarta-feira (11). O fato aconteceu embaixo da ponte Juscelino Kubitschek, conhecida popularmente como Ponte Metálica, no Centro de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Levi estava devendo o pagamento de drogas a um traficante, foi sequestrado por três criminosos e levado para debaixo da ponte. A vítima teve as mãos e os pés amarrados, foi submetida a tortura e ferida com um golpe de faca nas costas.

Um popular que passava pelo local percebeu a situação e ligou para o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), informando o ocorrido. Uma guarnição rapidamente se deslocou ao local, fez um cerco e conseguiu prender os três criminosos. A vítima foi resgatada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e a ambulância de suporte avançado foi enviada. Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Levi ao pronto-socorro de Rio Branco. Segundo o médico do Samu, a vítima apresentava vários hematomas pelo corpo, um corte na boca e um ferimento de faca nas costas. No entanto, deu entrada no hospital em estado de saúde estável.

Os criminosos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.