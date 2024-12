Após temporada na Europa, modelo acreana retorna ao Brasil para descanso e novos compromissos

A modelo acreana Gaby Dobbins, que integra o casting da renomada agência Way Model Management, chegou ao Brasil no último sábado (7), desembarcando em São Paulo às 19h. Após uma temporada dividida entre Paris e Itália, a top model aproveita a oportunidade para descansar e alinhar compromissos profissionais.

Na manhã desta segunda-feira (9), Gaby conversou com a coluna Douglas Richer, do ContilNet, destacando a alegria de estar de volta ao Brasil, onde desfruta da companhia da mãe, Aleyxandre Marques, profissional de educação física e personal trainer.

“Estar de volta ao Brasil sempre traz uma energia especial, principalmente quando posso aproveitar a companhia da minha mãe, que é meu porto seguro. Depois dessa experiência na Europa, é bom ter esse tempinho para descansar e recarregar as energias antes dos próximos desafios na carreira.”

Sua agenda no país, organizada pelas agências Way Model e Top Model Agency, ainda será divulgada. Sabe-se, porém, que seus trabalhos serão limitados, priorizando o descanso e momentos em família. Enquanto isso, a acreana aproveita a pausa para recarregar as energias e reforçar sua posição como um dos nomes promissores da moda internacional.

Veja fotos de trabalhos recentes da modelo cedidos para coluna Douglas Richer do ContilNet: