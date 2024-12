A comissão de árbitros da liga inglesa anunciou nesta segunda-feira (9/12) que o árbitro David Coote foi demitido da Premier League. Segundo a entidade, ele cometeu “violações graves das disposições de seu contrato de trabalho”.

“Após a conclusão de uma investigação completa sobre a conduta de David Coote, seu emprego na PGMOL foi rescindido hoje, com efeito imediato. As ações de David Coote foram consideradas violações graves das disposições de seu contrato de trabalho, com sua posição considerada insustentável. Apoiar David Coote continua sendo importante para nós e continuamos comprometidos com seu bem-estar”, diz o comunicado.

David Coote foi protagonista de polêmicas nos últimos meses. O árbitro foi suspenso recentemente pela Premier League por xingar Jürgen Klopp e o Liverpool. Além disso, ele sofreu uma sanção da Uefa por aparecer em um vídeo cheirando uma espécie de pó branco.

No entanto, o que levou à rescisão de contrato de Coote foi a investigação por envolvimento em possível em apostas esportivas. Segundo a imprensa inglesa, um amigo teria brincado com David Coote, para que ele aplicasse um cartão amarelo ao jogador Ezgjan Alioski, do Leeds United, no confronto contra o West Bromwich pela segunda divisão, em 2019, fato que acabou ocorrendo no jogo.