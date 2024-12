Armada com uma faca, mulher invade unidade de saúde e causa pânico em servidores e pacientes; VEJA

Uma mulher identificada como ‘Neca’ causou pânico na Unidade Mista de Saúde de Manoel Urbano, interior do Acre, na manhã desta sexta-feira (13).

Armada com uma faca, ela invadiu a unidade e ameaçou os funcionários. Tudo foi filmado pelas câmeras de segurança do local.

Neca é conhecida no município por envolvimento com drogas e histórico de furtos. Os detalhes do caso foram divulgados pelo jornalista Marcos Brandão.

Com servidores e pacientes em pânico, ela foi contida pelos vigilantes da unidade.

“É assustador pensar que estamos correndo risco dentro de um ambiente onde viemos buscar cuidado e tratamento”, declarou um paciente que não quis se identificar.

A Polícia Militar foi acionada e está ciente do ocorrido, mas até o momento, não há informações sobre a prisão da mulher.

ASSISTA: