As pessoas que não vão celebrar a chegada de 2025

Chegou o Ano Novo para muitas pessoas… mas, para outras, não.

Enquanto muita gente comemora a chegada de 2025, há outros calendários em uso no mundo todo que indicam um ano completamente diferente.

O fato é que estamos entrando no ano de 2025 de acordo com o calendário gregoriano, que é adotado na prática pela maior parte dos países.

Esse calendário, baseado no ciclo solar, foi introduzido pelo papa Gregório 13 em 1582.

E surgiu como uma reformulação do calendário juliano, criado pelo líder romano Júlio César, que correspondia à rotação da Terra ao redor do Sol, mas não era tão preciso.

Até então, muitos países cristãos celebravam o Ano Novo em 25 de março, data que marca a aparição do arcanjo Gabriel à Virgem Maria, mas o Papa Gregório restabeleceu o 1º de janeiro como início oficial do ano.

Há, no entanto, outros calendários em uso ao redor do mundo.

Calendário judaico

É um costume judaico mergulhar um pedaço de fruta no mel no Ano Novo/Foto: Getty Images

Pelo calendário judaico, estamos no ano 5784.

E, de acordo com ele, o Ano Novo é celebrado no fim de setembro, durante o chamado mês de Tishrei.

Há, na verdade, quatro calendários diferentes no judaísmo, incluindo um dedicado às árvores.

O de Tishrei se refere ao aniversário da criação do universo.

Trata-se de um calendário lunissolar, ou seja, que leva em consideração os ciclos do Sol e da Lua.

É costume mergulhar um pedaço de fruta no mel para ter um ano novo doce.

Mas também é tempo de penitência e reflexão.

Um dos rituais, chamado Tashlich, consiste em jogar migalhas de pão na água corrente para simbolizar a purificação dos pecados.

Calendário islâmico

Calendário islâmico é baseado nos ciclos da Lua/Foto: Getty Images

De acordo com o calendário islâmico ou hegírico, estamos no ano 1445, que começou em agosto.

O calendário islâmico data de quando o profeta Maomé fugiu da cidade de Meca para Medina.

É um calendário baseado nos ciclos da Lua. É por isso que as datas de todos os rituais islâmicos variam.

Embora as pessoas celebrem o ano novo hegírico, o calendário gregoriano é o oficial na maioria dos países árabes.

Calendário chinês

Assim como o calendário judaico, o tradicional calendário chinês também é lunissolar. E o ano novo chinês cai numa data diferente a cada ano.

Em 2024, por exemplo, foi celebrado no dia 10 de fevereiro. Já em 2025, será celebrado em 29 de janeiro.

Cada ano recebe o nome de um dos 12 animais do horóscopo chinês, que têm um papel importante na cultura do país.

O próximo ano será o ano da serpente.

O ano novo chinês também é conhecido como Festival da Primavera.

É um feriado de uma semana e remonta à Antiguidade.

Getty Images

Coreia do Sul

O Ano Novo lunar é comemorado em muitos países asiáticos, como a Coreia do Sul.

Os sul-coreanos comemoram o ano novo duas vezes.

O primeiro dia do tradicional ou “antigo” calendário lunar coreano é chamado Seollal.

Assim como na China, é um dos maiores feriados do ano e será comemorado em 29 de janeiro.

Mas os sul-coreanos também celebram 1º de janeiro como o “novo” ano novo, de acordo com o calendário gregoriano, introduzido na Coreia no fim do século 19.

Mas sua instituição é mais uma questão simbólica e administrativa.

Coreia do Norte

Na Coreia do Norte, por outro lado, nenhum deles é considerado um feriado importante.

Eles colocam o ano novo em segundo plano em relação aos feriados socialistas.

Índia

Na Índia, por sua vez, há bem mais de duas datas.

Os hindus de diferentes partes do país celebram o ano novo com base em seus próprios calendários — que podem seguir os ciclos solar, lunar ou ambos.

O ano novo Tamil, que é comemorado principalmente no estado indiano de Tamil Nadu, no sul da Índia, geralmente cai no dia 14 de abril.

E, geralmente, é perto ou na mesma data do ano novo bengalês, birmanês e cingalês.

O calendário Tamil mais comum compreende ciclos de 60 anos.

Persa

Para os iranianos, estamos no ano 1403.

O Ano Novo persa é comemorado no equinócio da primavera, mais precisamente, no primeiro dia da estação, quando a luz solar incide da mesma forma sobre os dois hemisférios, fazendo com que os dias e as noites tenham a mesma duração (12 horas cada).

O calendário é baseado no movimento da Terra ao redor do Sol.

E o ano novo ou Nowruz, que significa novo dia em persa, geralmente cai por volta de 20 de março.

O Nowruz é comemorado há mais de 3 mil anos, não apenas pelos iranianos, por outras comunidades também.

Para celebrar, eles preparam uma mesa decorada com sete itens simbólicos, e os jovens visitam o membro mais velho da família por respeito.