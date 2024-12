Aspas é o melhor do mundo no Valorant? Tudo sobre player eleito no PeB 2024

Erick “Aspas” Santos (Minas Gerais, 15 de junho de 2003) é jogador profissional de Valorant pelo Made in Brazil (MIBR). Recentemente, o player foi coroado com o título de Atleta do Ano no Prêmio eSports Brasil (PeB), pelo terceiro ano consecutivo e se isolou como o maior vencedor do evento. Aspas é um dos responsáveis por colocar o nome do Brasil no cenário competitivo mundial de Valorant após vencer o maior campeonato internacional da modalidade com a LOUD (valorant) em 2022, o Valorant Champions Tour. Hoje, o duelista é considerado um dos melhores jogadores do mundo no jogo desenvolvido pela Riot Games. Apesar do atleta ter iniciado sua carreira no Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), logo mostrou o impacto que causaria no FPS tático do rival.